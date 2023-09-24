В історії королівської родини Великої Британії є кілька шлюбів, які зазнали краху. Гроші, визнання, розкішне життя виявилися не потрібними там, де не було кохання.

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Принцеса Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонс

Принцеса Маргарет – молодша сестра Її Величності. Вона була закохана в капітана Пітера Таунсенда, який був одружений з іншою жінкою. Однак між Маргарет та Пітером все-таки зав'язався роман. Ба більше, капітан покинув свою дружину та освідчився принцесі.

Однак англіканська церква та уряд країни виступили проти цього шлюбу. Єдине рішення запропонувала королева – Маргарет мала дочекатися 25-річчя та відмовитися від королівського титулу та витрат зі скарбниці на своє отримання. Та, як виявилося, кохання принцеси не було настільки сильним, щоб вона наважилася відмовитися від розкішного життя. Згодом дівчина наважилася розірвати стосунки.



Капітан Пітер Таунсенд і принцеса Маргарет / Фото MSN

У 1960 році Маргарет пішла до вівтаря з фотографом Ентоні Армстронгом-Джонсом. Майбутнє подружжя познайомилися на святкуванні 29-річчя принцеси.

У цьому шлюбі народилося двоє дітей – Девід та Сара. Однак кохання між Маргарет та Ентоні не було. Принцеса обожнювала гучні вечірки, а її обранець відверто говорив, що зраджував. У 1978 році вони оформили розлучення.

Чарльз III та принцеса Діана

Цей шлюб став одним з найзнаковіших і найскандальніших в історії королівської сім'ї. Вони познайомилися, коли Діані було 16. Спочатку Чарльз зустрічався зі старшою сестрою майбутньої дружини – Сарою, а вже згодом звернув увагу на саму Діану.

6 лютого 1981 року королівський спадкоємець освідчився дівчині, а вже згодом палац публічно оголосив про заручини. Весілля зіграли 29 липня того ж року. Це була історична подія, за якою спостерігали мільйони людей у різних куточках світу. У листопаді подружжя поділилося радісною новиною – Діана була вагітна первістком.



Весільний портрет принцеси Діани та принца Чарльза / Фото Getty Images

Принц Вільям народився у 1982, вже через два роки на світ з'явився його молодший брат – Гаррі. Здавалося б, у сім'ї є все, що потрібно для щасливого життя. Однак таки не все. Не було головного – кохання. Діана була впевнена, що Чарльз зраджує її з Каміллою Паркер-Боулз, в яку був закоханий ще до весілля. У подружжя почалися постійні конфлікти, які врешті-решт призвели до розлучення.

У 1996 році Чарльз та Діана офіційно розлучилися, а вже наступного року принцеса трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі.

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Принц Ендрю та Сара Фергюсон

У 1985 році улюблений син Єлизавети II – принц Ендрю на вечірці у Віндзорському замку познайомився з Сарою Фергюсон. Їхній роман розвивався досить стрімко і вже наступного року закохані одружилися у Вестмінстерському абатстві.



Весілля принца Ендрю та Сари Фергюсон / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

Сара народила коханому двох доньок – Беатріс та Євгенію. Однак діти не змогли врятувати стосунки на відстані. Ендрю служив морським офіцером і перші п'ять років подружнього життя бував вдома лише по 40 днів на рік. Оскільки Ендрю постійно не було вдома, Сара почала зустрічатися з іншими чоловіками. Згодом це привезло до її вигнання з королівської родини – у 1992 році в мережі з'явилося фото, де американський фінансист Джон Браян цілує Сарі пальці ніг на пляжі.

Офіційне розлучення відбулося того ж року, що й Діани з Чарльзом – 1996. Цікаво те, що зараз ексзакохані знову живуть в одному маєтку Royal Lodge на території Віндзорського парку.