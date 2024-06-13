Свадьба была для Камиллы не только самым счастливым днем, но и испытанием. Народ не слишком принимал ее как жену наследника престола. Весь мир любил первую жену Чарльза – Диану Спенсер. Она снискала славу принцессы людских сердец. Хотя Камилла и была первой любовью Чарльза, в то время за ней закрепился "статус" его любовницы.

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За годы добросовестной работы на корону Камилла сумела отбелить свою репутацию. Она добилась уважения со стороны королевы Елизаветы, которая сначала была категорически против их с Чарльзом союза.

Какой совет Камилле дала королева Елизавета

Благодаря экспертам, которые умеют читать по губам, мы знаем, какой совет королева Елизавета дала Камилле в день ее свадьбы. Говорится, как ни странно, не о поведении или репутации, а – о шляпке. Елизавета рекомендовала будущей невестке не выбирать для праздника головной убор с перьями. Однако Камилла все-таки не послушала и дополнила образ шляпкой от Филиппа Трейси. В результате, ей пришлось бороться с ветром, который "играл" перьями.

Королева Елизавета это заметила и подчеркнула: "я предупреждала ее о ношении перьев".