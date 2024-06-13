Весілля було для Камілли не лише найщасливішим днем, але й випробуванням. Народ не надто приймав її як дружину спадкоємця престолу. Весь світ любив першу дружину Чарльза – Діану Спенсер. Вона здобула славу принцеси людських сердець. Хоча Камілла й була першим коханням Чарльза, на той час за нею закріпився "статус" його коханки.

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За роки сумлінної роботи на корону Камілла зуміла відбілити свою репутацію. Вона досягла поваги з боку королеви Єлизавети, яка спершу була категорично проти їхнього з Чарльзом союзу.

Яку пораду Каміллі дала королева Єлизавета

Завдяки експертам, які вміють читати по губах, ми знаємо, яку пораду королева Єлизавета дала Каміллі у день її весілля. Мовиться, як не дивно, не про поведінку або репутацію, а – про капелюшок. Єлизавета рекомендувала майбутній невістці не обирати для свята головний убір із пір'ям. Однак Камілла все-таки не послухала й доповнила образ капелюшком від Філіпа Трейсі. Як наслідок, їй довелося боротися з вітром, який "грався" пір'ям.

Королева Єлизавета це зауважила й наголосила: "я попереджала її про носіння пір'я".