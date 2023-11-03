Как история из фильма: девушка вышла замуж за пожарного, который спас ей жизнь

История, случившаяся в Китае между девушкой и пожарным, заставляет поверить в любовь. В день их знакомства Ниу Ю была в шаге от смерти, а уже через 3 месяца вышла замуж за своего спасителя.

В городе Фучжоу в Китае произошел жуткий инцидент. Соседи заметили, как девушка стояла на подоконнике многоэтажки, размышляя о смерти.

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Пожарный спас от смерти будущую жену

Неравнодушные вызвали на место происшествия спасателей. Когда они приблизились к Ниу Ю, она запаниковала и поскользнулась. К счастью, девушка смогла ухватиться рукой за край. Один из пожарных немедленно схватил девушку за руки, а другой из окна нижней квартиры держал за ноги. Вместе им удалось спасти Ниу Ю.

За этой историей наблюдали жители соседних домов, а кадры с места происшествия вскоре разлетелись по интернету.

Через 3 месяца в китайской версии тиктока Douyin появились кадры со свадьбы Ниу Ю и ее спасателя. Похоже, пара так сильно влюбилась, что не хотела медлить с женитьбой.

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Пользователи сети предположили, что спасатель помог девушке справиться с проблемами и между ними возникли романтические отношения.

"Спасатель стал лучом света, разгоняющего тьму в сердце этой женщины. Я не знаю, через что ей пришлось пройти, но теперь надеюсь, что она доверяет своему любимому. Надеюсь, они проживут счастливую жизнь", – писали пользователи Douyin.

Некоторые в комментариях признались, что эта история заставила их поверить в любовь.

Напомним, недавно мы писали историю невесты из Канады, которая в день своей свадьбы впервые за 3 года самостоятельно пошла. Ноги девушки были парализованы после ДТП, однако у нее была цель – пойти под венец ногами. Больше об этой щемящей истории – по ссылке.