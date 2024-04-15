Отношения начались еще когда Ким Чен Ын учился в школе

Слухи об отношениях Ким Чен Ына и Хен Сон Воль ходили давно. На днях женщину снова заметили вместе с лидером КНДР в Пхеньяне.

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Хен Сон Воль в прошлом была солисткой популярной северокорейской группы Moranbong Band, однако сейчас работает в личном секретариате диктатора. Ее должность – заместитель директора государственного департамента пропаганды и агитации.



Хен Сон Воль сопровождала Ким Чен Ына

Заметим, что Ким Чен Ын женат и ранее часто появлялся на публике со своей женой, чего никогда не делали его отец и дед. Однако теперь диктатора все чаще видят в компании другой женщины.

Об отношениях диктатора с любовницей рассказал бывший сотрудник Национальной разведывательной службы соседней Южной Кореи. У политика и Хен Сон Воль якобы есть сын – Ким Ир Бон. Их отношения зародились еще много лет назад – когда будущий диктатор учился в школе в Швейцарии, а старшая на 7 лет Хен Сон Воль работала на его семью. Тогда отец Ким Чен Ына не одобрял эту связь и обязал сына прервать общение.

После смерти отца Ким Чен Ын якобы возобновил отношения с бывшей любовью. Их общение продолжалось, поскольку работая певицей Хен Сон Воль имела высокий уровень доступа, потому что выступала на элитных мероприятиях. Теперь она часто сопровождает политика на различных мероприятиях, а инсайдеры утверждают, что отношения между ними – не только деловые.



Ким Чен Ын с дочерью и Хен Сон Воль на заднем фоне / Pen News

Кстати, об официальной жене диктатора известно очень мало. Информацию о ней якобы держат в секрете, чтобы никто не узнал о жизни женщины до женитьбы с Ким Чен Ыном.