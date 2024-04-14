Сара Мишель 14 апреля празднует День рождения. Любимой актрисе миллионов исполнилось 44 года. По этому случаю Love 24 рассказывает, что известно о ее истории любви.

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Детали личной жизни Сара Мишель не торопится раскрывать. Звезда уже 22 года замужем за коллегой по цеху Фредди Принцем-младшим.

История любви длиною в десятилетия

В конце 1990-х Сара Мишель была кумиром молодежи. Ее героиня – сильная и стильная Баффи, которая борется против темных сил – стала культовой. Без Баффи нереально представить так называемую "вампирскую" культуру.

Если ее героиня находилась в эпицентре романтического треугольника (поклонники до сих пор спорят: Энджел или Спайк), то сама Сара Мишель встретила одну любовь и на всю жизнь.



Баффи была в эпицентре романтического треугольника / Кадр из фильма

На съемках фильма ужасов "Я знаю, что вы совершили прошлым летом" в 1997 году Сара Мишель познакомилась с Фредди Принцем-младшим. Сначала между коллегами по съемкам не было "химии". В то же время, чем больше они узнавали друг друга, тем ближе становились.

Однажды Фредди подвез Сару Мишель в спортзал. По дороге они смогли приватно пообщаться – так началась их дружба. Она длилась достаточно долго, пока Сара Мишель и Фредди не решились наконец сходить на свидание.

Впоследствии Фредди признался, что после этого вечера с Сарой Мишель уже не приглашал на свидание ни одну другую девушку. Постепенно между влюбленными начались отношения. Ни Фредди, ни Сара Мишель в то время не верили в брак. В то же время впоследствии решили попробовать.

Позже Сара Мишель призналась, что Фредди – ее лучший друг и первая любовь. Поженились они в 2002 году. Свадебными клятвами влюбленные обменялись в Мексике. Сара Мишель надела платье от Vera Wang. Гости отмечали, что молодожены просто светились от счастья.



Сара и Фредди счастливы вместе уже 22 года / Getty images

Их брак – очень счастливый. Сара Мишель признается, что секрет – очень прост: быть внимательными друг к другу и уделять время любимому человеку. Даже просто вместе выпить кофе или выгулять собаку. Кроме того, супруги придерживаются правила: никаких мобильных за обеденным столом. Это время – для общения.

Сара Мишель и Фредди воспитывают двоих детей: дочь Шарлотту Грейс Принц (родилась в 2009) и сына Рокки Джеймса Принца (родился в 2012).

Влюбленные – уже 22 года в браке. Они трогательно поздравляют друг друга с годовщинами свадьбы. В честь "деревянной свадьбы" Сара Мишель Геллар взяла фамилию мужа и стала Сарой Мишель Принц.