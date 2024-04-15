Стосунки розпочалися ще коли Кім Чен Ин вчився в школі

Чутки про стосунки Кім Чен Ина та Хен Сон Воль ходили давно. Днями жінку знову помітили разом з лідером КНДР у Пхеньяні.

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Хен Сон Воль у минулому була солісткою популярного північнокорейського гурту Moranbong Band, однак зараз працює в особистому секретаріаті диктатора. Її посада – заступниця директора державного департаменту пропаганди та агітації.



Хен Сон Воль супроводжувала Кім Чен Ина

Зауважимо, що Кім Чен Ин одружений і раніше часто з'являвся на публіці зі своєю дружиною, чого ніколи не робили його батько і дід. Однак тепер диктатора все частіше бачать у компанії іншої жінки.

Про стосунки диктатора з коханкою розповів колишній співробітник Національної розвідувальної служби сусідньої Південної Кореї. У політика та Хен Сон Воль нібито є син – Кім Ір Бон. Їхні стосунки зародилися ще багато років тому – коли майбутній диктатор вчився у школі в Швейцарії, а старша на 7 років Хен Сон Воль працювала на його сім'ю. Тоді батько Кім Чен Ина не схвалював цей зв'язок і зобов'язав сина перервати спілкування.

Після смерті батька Кім Чен Ин нібито відновив стосунки з колишнім коханням. Їхнє спілкування продовжувалося, оскільки працюючи співачкою Хен Сон Воль мала високий рівень доступу, бо виступала на елітних заходах. Тепер вона часто супроводжує політика на різних заходах, а інсайдери стверджують, що стосунки між ними – не тільки ділові.



Кім Чен Ин з донькою та Хен Сон Воль на задньому фоні / Pen News

До речі, про офіційну дружину диктатора відомо дуже мало. Інформацію про неї буцімто тримають у секреті, щоб ніхто не дізнався про життя жінки до одруження з Кім Чен Ином.