А несколько месяцев назад эта пара очаровала поклонников во время церемонии Золотого глобуса. Тогда Киллиан получал награду с красной помадой на носу – она осталась после его поцелуя с Ивонн. Похоже, целоваться после объявления о награде для Киллиана, уже стало доброй традицией супругов. Love 24 желает им все новых и новых возможностей для этого. А сегодня рассказываем об истории любви Киллиана и Ивонн.

Обратите внимание Мстислав Чернов встретился с Киллианом Мерфи после вручения Оскара-2024

Их любовь живет уже четверть века

Киллиан и Ивонн – одна из самых таинственных пар мирового шоубиза. Актер крайне редко делится деталями личной жизни. Он замечает, что всегда "за" пообщаться с поклонниками. Однако, превыше всего, не любит скрытых фото. Особенно, когда проводит время с семьей.

Любовью жизни Мерфи является Ивонн Макгиннесс. Актер признается, что она – всегда рядом, поддерживает и "удерживает на земле" в моменты фантастического успеха.

Сейчас Ивонн – известная художница. Она получила степень магистра в Королевском колледже искусств в Лондоне и теперь работает над визуальным искусством. В частности, создает талантливые инсталляции. Иногда Киллиан помогает жене – тогда они создают красоту вместе.



Киллиан и Ивонн / Getty images

А началась история супругов еще в 1996 году. Тогда о мировой славе Киллиан только мечтал. Молодой актер получил роль в спектакле Disco Pigs и отправился на свои первые в жизни гастроли. Ивонн поехала с ним. Впоследствии Мерфи заметит, что это было прекрасное время. Они с Ивонн были юные, влюблены и искали себя.

Поженились Киллиан и Ивонн в 2024 году. Свадьба была частной. Уже через год у супругов родился сын Малаши. А еще через два – сын Аран.