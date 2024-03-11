А декілька місяців тому ця пара замилувала шанувальників під час церемонії Золотого глобуса. Тоді Кілліан отримував нагороду з червоною помадою на носі – вона залишилася після його поцілунку з Івонн. Схоже, цілуватися після оголошення про нагороду для Кілліана, вже стало доброю традицією подружжя. Love 24 бажає їм все нових й нових нагод для цього. А сьогодні розповідаємо про історію кохання Кілліана та Івонн.

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Їхнє кохання живе вже чверть століття

Кілліан та Івонн – одна з найтаємничіших пар світового шоубізу. Актор вкрай рідко ділиться деталями особистого життя. Він зауважує, що завжди "за" поспілкуватися з шанувальниками. Однак, понад усе, не любить прихованих фото. Особливо, коли проводить час з сім'єю.

Коханням життя Мерфі є Івонн Макгіннесс. Актор зізнається, що вона – завжди поруч, підтримує й "втримує на землі" у моменти фантастичного успіху.

Зараз Івонн – відома мисткиня. Вона отримала ступінь магістра у Королівському коледжі мистецтв у Лондоній й тепер працює над візуальним мистецтвом. Зокрема, створює талановиті інсталяції. Іноді Кілліан допомагає дружині – тоді вони створюють красу разом.



Кілліан та Івонн / Getty images

А почалася історія подружжя ще у 1996 році. Тоді про світову славу Кілліан лише мріяв. Молодий актор отримав роль у виставі Disco Pigs й вирушив на свої перші в житті гастролі. Івонн поїхала з ним. Згодом Мерфі зауважить, що це був прекрасний час. Вони з Івонн були юні, закохані та шукали себе.

Одружилися Кілліан та Івонн у 2024 році. Весілля було приватним. Вже через рік у подружжя народився син Малаші. А ще через два – син Аран.