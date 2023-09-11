Секрет брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма: действительно ли их отношения идеальны

Принц Уильям и Кейт Миддлтон для многих являются примерной парой. На публике они соблюдают королевский протокол, но иногда все же показывают нежные чувства. Однако, как оказалось, этот брак совершенно неидеальный.

Об этом рассказал инсайдер из Кенсингтонского дворца, где когда-то внук Елизаветы II жил вместе с семьей. У Кейт и Уильяма, как и у большинства супружеских пар, бывают ссоры и конфликты.

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В чем секрет отношений Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Инсайдер рассказал, что Кэтрин относится к мужу как к четвертому ребенку. Оказывается, это потому, что Уильям склонен к истерикам.

Кейт также точно знает, как предотвратить эскалацию споров. И у них действительно бывают ссоры. Это неидеальный брак. У них потрясающие ссоры,

– сообщил источник.



Уильям и Кэтрин / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Однако пара соблюдает правила покойной Елизаветы II: "Никогда не жалуйся, никогда не объясняй". Поэтому оба достойно держатся на публике, никогда не показывают, что происходит между ними. Все ссоры и недоразумения влюбленные покидают дома.

Кейт и Уильям умеют работать над своими отношениями. Один из их главных рецептов – компромисс. В нужный момент они оба умеют идти на уступки, ведь любят и уважают друг друга. А чтобы сохранить эти чувства, компромисс как раз очень нужен.