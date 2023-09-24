Мэри Кэтлин Маккейб, нынешняя свекровь Камилы, устроила ей настоящий тест-драйв на выносливость нервов. Как Алвес прошла это испытание – читайте в материале.

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Испытание от свекрови

Когда Мэттью Макконахи впервые встретился с Камилой, он совершенно не планировал заводить серьезные отношения. Он не верил в безусловную любовь и наслаждался своим холостяцким настоящим. Но эта черноглазая красавица перевернула его жизнь и заставила сердце екнуть.

Они встретились в 2006 году в ночном клубе. Уже через три дня Макконахи пригласил любимую на настоящее свидание и с тех пор они не расставались больше, чем на 9 дней. По словам актера, у них "любовь, которую они никогда не ставят под сомнение".

Но тогда Камила Алвес еще не знала, какое испытание должна пройти. Ей его устроила мама Мэтью Мэри Кэтлин Маккейб, пишет издание Page Six. Женщина решила проверить, достойна ли избранница ее любимого сына войти в их семью.

Она называла меня всеми именами бывших девушек Мэттью, начинала говорить со мной на очень ломаном испанском, словно немного унижая меня,

– призналась Камила для одного подкаста.

Как только Алвес смогла постоять за себя и "дала огонь в отпор", Мэри Кейтлин сразу приняла ее.

Все, что она хотела от меня, чтобы я дала отпор. С тех пор у нас отличные отношения. Я ее очень уважаю, а она меня,

– добавила женщина.

Это подтверждают и публикации, которыми Камила делится в соцсети Инстаграм. Она частенько публикует фотографии со свекровью и пишет о крепкой женской дружбе.

Несмотря на то, что это такая семейная традиция, Мэттью Макконахи не уверен, что продолжат ее по отношению к своим детям. Так что можно сказать, что будущим избранницам звездных потомков повезло. Отметим, Мэттью и Камила воспитывают троих детей – дочь Виду и сыновей Леви и Левингстона.