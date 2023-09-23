Мужчина заявил об ошибках, которые совершают люди, и которые потом не дают жить. Детальнее – в материале.

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Причина развода

Александр и Вера познакомились еще во время учебы в театральном университете. Вместе они работали в одних проектах и даже на экранах играли супругов. Но несколько лет назад стало известно о разрыве звездной пары.

"Мы все отвечаем за какие-то ошибки. Люди совершают какие-то ошибки. Потом в какой-то момент эти ошибки не дают жить. Я почувствовал, что мы очень разные с Верой. Какие-то были истории конфликтные и дети, которые это все видели, им было тяжело", – рассказал Александр в интервью Алине Доротюк.

Экс-супруги воспитывают двоих детей – 16-летнюю Варвару и 14-летнего Прохора. К слову, юноша сыграл одну из ролей в фильме "Отец". Это режиссерский дебют Александра Кобзаря, рассказывающего о пути к себе. Премьера фильма состоялась в конце июля этого года.

Мы дошли до того предела, когда это было мое решение. Взял на себя это. Так будет лучше для детей, и так будет лучше для Веры. Потому что ей было очень тяжело. И последнее время, которое мы жили еще вместе, она была очень разорвана и очень подавлена. И я понимал, что не могу сделать ее счастливой. А для мужчины это, пожалуй, самое важное, чтобы дарить счастье женщине, жене,

– добавил Кобзарь.

Вместе Александр и Вера прожили 18 лет. Их бракоразводный процесс продолжался во время работы над одной из частей комедии "Сумасшедшая свадьба".

Александр и Вера в фильме "Сумасшедшая свадьба" / Кадр из фильма

В интервью Екатерине Осадчей в 2021 году мужчина признавался, что все произошло просто и цивилизованно. А вот на вопрос ведущей есть ли у актера новая девушка, или может жена, он ответил: "Еще не жена".