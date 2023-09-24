Мері Кетлін Маккейб, теперішня свекруха Каміли, влаштувала їй справжній тест-драйв на витривалість нервів. Як Алвес пройшла це випробовування – читайте у матеріалі.

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Випробування від свекрухи

Коли Меттью Мак-Конагей уперше зустрівся з Камілою, він геть не планував заводити серйозні стосунки. Він не вірив у безумовне кохання і насолоджувався своїм холостяцьким сьогоденням. Та ця чорноока красуня перевернула його життя і змусила серце тьохнути.

Вони зустрілися у 2006 році в нічному клубі. Уже за три дні Мак-Конагей запросив кохану на справжнє побаченні і відтоді вони не розлучалися більше, ніж на 9 днів. За словами актора, у них "кохання, яке вони ніколи не ставлять під сумнів".

Але тоді Каміла Алвес ще не знала, яке випробування має пройти. Їй його влаштувала мама Метью Мері Кетлін Маккейб, пише видання Page Six. Жінка вирішила перевірити чи гідна обраниця її коханого сина увійти в їхню родину.

Вона називала мене всіма іменами колишніх дівчат Меттью, починала говорити зі мною дуже ламаною іспанською, наче трохи принижуючи мене,

– зізналася Каміла для одного подкасту.

Як тільки Алвес змогла постояти за себе і "дала вогонь у відсіч", Мері Кейтлін одразу прийняла її.

Все, що вона хотіла від мене – щоб я дала відсіч. Відтоді у нас чудові стосунки. Я її дуже поважаю, а вона мене,

– додала жінка.

Це підтверджують і ті публікації, якими Каміла ділиться у соцмережі Інстаграм. Вона частенько публікує світлини зі свекрухою і пише міцну жіночу дружбу.

Не дивлячись на те, що це така сімейна традиція, Меттью Мак-Конагей не впевний, що продовжать її по відношенню до своїх дітей. Тож, можна сказати, що майбутнім обраницям зіркових нащадків пощастило. Зазначимо, Меттью та Каміла виховують трьох дітей – донечку Віду та синів Леві і Левінгстона.