3 знака зодиака, которые постоянно ищут конфликты
Некоторые люди постоянно провоцируют ссоры в отношениях. Создается впечатление, будто они ищут конфликты.
Так, больше всего к этому склонны три знака зодиака. В частности, Овен, Лев и Стрелец, пишет Love 24.
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Овен
Рожденные под этим знаком упрямые и вспыльчивые. Постоянное желание быть лидером приводит к напряжению в отношениях. Эти люди конфликтны и до последнего стоят на своем.
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Лев
Представители этого знака зодиака стремятся к постоянному вниманию и признанию. Они обожают флирт и до последнего доказывают свою правоту. Такой эгоизм нередко приводит к спорам.
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Стрелец
Эти люди очень сильно ценят свою свободу. Они обожают приключения и не терпят никаких ограничений. Также Стрельцы правдорубы. Если что-то не так, никогда не будут молчать об этом.
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