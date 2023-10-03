Постоянно имеют отношения на расстоянии: 4 знака зодиака

Отношения между людьми – сложная вещь, особенно на расстоянии. Это требует терпения, дисциплины, умения идти на компромисс, уважение. Некоторые люди постоянно оказываются в таких отношениях.

Каждый человек по-разному воспринимает понятие отношений на расстоянии. Для кого – это способ проверить свои чувства, а кто считает, что это ни к чему не обязывает. По мнению астрологов, постоянно попадают в отношения на расстоянии Скорпионы, Рыбы, Близнецы и Львы.

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Скорпион

У представителей этого знака зодиака вообще не часто бывают любовные отношения. А если и случатся, то между партнерами – тысячи километров, разные страны или континенты. Приходится общаться с любимым человеком только в социальных сетях. Зачастую это ни к чему не приводит.

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Рыбы

Иногда Рыбы настолько закрываются, что не способны впустить в свою жизнь нового человека. Поэтому они погружаются в виртуальный мир, где находят себе хобби, друзей, а то и партнера или партнершу. Им комфортно держать с людьми дистанцию, поэтому в реальной жизни не спешат сближаться.

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Близнецы

Близнецы привыкли отдавать партнеру все свое время, энергию и эмоции. Нередко партнеры пренебрегают таким хорошим отношением. Поэтому Близнецы удаляются от реальности и предпочитают отношения на расстоянии. Это помогает им рассмотреть партнера издалека и понять, устраивает ли их этот человек.

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Лев

Львы – часто эгоцентрические личности, мир которых вращается только вокруг них. И именно отношения на дистанции позволяют им сохранять определенную внутреннюю свободу. Поэтому часто попадают в виртуальные романы. К тому же таким образом они имеют достаточно личного пространства, что очень важно для Львов.

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