Так, Близнецы, Водолей, Стрелец и Овен часто не хотят ни с кем знакомиться. И у каждого из них на это своя причина.

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Близнецы

Эти люди быстро устают от поверхностных разговоров. Близнецы могут искать более интеллектуальных и интересных собеседников.

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Водолей

Рожденные под этим знаком зодиака могут быть достаточно преданы своим идеям и принципам. Водолеи могут считать, что некоторые люди не соответствуют их стандартам.

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Стрелец

Представители этого знака могут чувствовать себя ограниченными в повседневных обстоятельствах. Нередко Стрельцы убеждены, зо нужно найти человека, который был бы соответствовать их стилю жизни.

Гороскоп для Стрельцов

Овен

Овны очень самодостаточны и независимы. Они могут чувствовать, что не нуждаются в близких отношениях с другими людьми.

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