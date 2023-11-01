Даже на пустом месте: кто из знаков зодиака чаще всего устраивает скандал в отношениях
Не все люди способны постоянно сохранять спокойствие и решать вопрос мирно. Да, часть знаков зодиака склонны скандалить.
По словам астрологов, это Овен, Лев, Скорпион, Телец и Водолей. Эти люди могут завестись с пол оборота, передает 24 Канал.
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Овен
Эти люди имеют сильный характер. Овны могут хотеть от отношений так называемых американских горок с большой дозой эмоционального напряжения. Они устраивают скандалы.
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Лев
Родившиеся под этим знаком всегда стремятся быть в центре внимания и постоянно чувствовать себя важными. Так что, если не получают этого так, как хотят, начинают скандалить.
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Скорпион
Эти люди могут легко рассердиться на партнера и вызвать скандал. Кстати, именно Скорпионов считают самым опасным знаком зодиака.
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Водолей
Водолеи, хоть и считаются дружественными и толерантными, могут быть несколько непредсказуемыми в отношениях. Их ожидания от партнера могут быть слишком большими. Кроме того, этих людей очень легко обидеть. Водолеи склонны к скандалам.
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Телец
Люди, рожденные под знаком Тельца, обычно упрямы. Они могут вступать в конфликты по поводу своих предпочтений и принципов, не желая идти на компромисс даже с партнером.
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