Так, Скорпион, Стрелец и Рыбы, – именно эти знаки зодиака чаще всего изменяют партнеру. С чем это связано, передает Love 24.

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Скорпион

Рожденные под этим знаком зодиака страстные и вспыльчивые. Обожают новые знакомства. Эти люди могут легко найти общий язык с любым. Впрочем, нередко быстро устают от рутины в отношениях. Скорпионы склонны к измене.

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Рыбы

Представители этого знака склонны к фантазиям и жизни в собственном мире грез. Рыбы стремятся к романтике и новым впечатлениям. Чтобы получить желаемое, могут пригнуть в гречку.

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Стрелец

Эти люди – авантюристы. Также Стрельцы нуждаются в постоянном стимулировании, чтобы искра в отношениях не угасала. Они могут быстро разочароваться в партнере и пойти налево.

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