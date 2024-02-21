Так, Рыбы и Телец, рядом будет любимый человек. Жизнь изменится к лучшему, пишет Love 24.

Кстати Для кого из знаков зодиака эта весна будет самой счастливой

Рыбы

Март принесет вам настоящую взаимную любовь. Будете наслаждаться каждой секундой проведенной вместе. Комфортно, уютно и так хорошо, как до этого ни с кем не было.

Поэтому откройте сердце для любви, будьте собой и не бойтесь проявлять свои эмоции и чувства. Вас есть за что любить.

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Телец

В первый месяц весны вы можете наконец услышать заветное "да", наладить отношения с дорогим сердцу человеком или встретить его.

Судьба подготовила кое-что очень интересное. Может казаться, будто вы во сне, впрочем, все будет наяву. Искренняя любовь и настоящее счастье уже совсем близко.

Гороскоп для Тельцов