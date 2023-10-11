Страстные любовники: какие 3 знака зодиака больше всего любят секс

У людей бывает разная половая конституция. Кому-то достаточно секса раз в неделю, а то и реже, между тем другие готовы заниматься им по несколько раз в сутки.

Так, астрологи выделяют три знака зодиака, которые больше всего любят секс. Это Овен, Водолей и Скорпион, пишет 24 Канал.

К слову Просто бог секса: какой знак зодиака самый страстный в постели

Водолей

Представители этого знака зодиака обожают секс. Водолеи стараются максимально передать партнеру свои чувства. Эти люди готовы к экспериментам в постели и не только.

Гороскоп для Водолеев

Овен

Именно этот знак зодиака называют самым страстным в постели. Овны невероятные любовники. Они обожают секс и умеют сделать его безупречным.

Гороскоп для Овнов

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Скорпион

Если ваш партнер Скорпион – секс никогда не будет скучным и однообразным. Эти люди выкладываются по полной, стремятся приятно удивлять своих любимых и дарить им нереальное удовольствие.

Гороскоп для Скорпионов