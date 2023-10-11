Пристрасні коханці: які 3 знаки зодіаку найбільше люблять секс

У людей буває різна статева конституція. Комусь достатньо сексу раз на тиждень, а й то й рідше, тим часом інші готові займатися ним по кілька разів на добу.

Так, астрологи виділяють три знаки зодіаку, які найбільше люблять секс. Це Овен, Водолій і Скорпіон, пише 24 Канал.

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Водолій

Представники цього знаку зодіаку обожнюють секс. Водолії намагаються максимально передати партнеру свої почуття. Ці люди готові до експериментів у ліжку і не тільки.

Гороскоп для Водоліїв

Овен

Саме цей знак зодіаку називають найпристраснішим у ліжку. Овни неймовірні коханці. Вони обожнюють секс і вміють зробити його ідеальним.

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Скорпіон

Якщо ваш партнер Скорпіон – секс ніколи не буде нудним та одноманітним. Ці люди викладаються на повну, прагнуть приємно дивувати своїх коханих і дарувати їм нереальне задоволення.

Гороскоп для Скорпіонів