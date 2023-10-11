Так, астрологи выделяют три знака зодиака, которые больше всего любят секс. Это Овен, Водолей и Скорпион, пишет 24 Канал.
К слову Просто бог секса: какой знак зодиака самый страстный в постели
Водолей
Представители этого знака зодиака обожают секс. Водолеи стараются максимально передать партнеру свои чувства. Эти люди готовы к экспериментам в постели и не только.
Гороскоп для Водолеев
Овен
Именно этот знак зодиака называют самым страстным в постели. Овны невероятные любовники. Они обожают секс и умеют сделать его безупречным.
Гороскоп для Овнов
Обратите внимание Отбоя от поклонников не будет: в эти знаки зодиака в октябре влюбятся все
Скорпион
Если ваш партнер Скорпион – секс никогда не будет скучным и однообразным. Эти люди выкладываются по полной, стремятся приятно удивлять своих любимых и дарить им нереальное удовольствие.
Гороскоп для Скорпионов