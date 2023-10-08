Вопросы, которые следует задать своему партнеру

Несмотря на то, как долго вы находитесь в отношениях со своим партнером, важно оставаться интересным друг для друга. Выяснить новые грани поможет обычное общение и простые вопросы.

Психологи определили несколько групп и в них выделили то, что можно спросить у своей второй половинки. Начинаться они могут от забавных и переходить к более пикантным. Делаем краткий чек.

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Спроси партнера

Первой группой психологи выделили глубокие вопросы. Они советуют не бояться спрашивать партнера о его мнениях, мировоззрении:

какие твои мечты о будущем;

что делает тебя счастливым;

как относишься к отцовству;

наибольший страх или риск, на который приходилось идти;

каково было твое детство;

что такое успех в твоем понимании.

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В противоположность серьезным и глубоким вопросам не стоит забывать и о легкости. Многому можно научиться у своего партнера с помощью остроумных вопросов:

о какой суперспособности мечтаешь;

что сделаешь, когда выиграешь миллион;

какой любимый фильм или телешоу;

под какую песню танцуешь наедине;

что делаешь первое, когда просыпаешься утром;

какая твоя лучшая черта.

Кокетливость – еще один способ открыть партнера с другой стороны. Вопросы такого рода демонстрируют вашу влюбленность:

какая моя одежда тебе больше всего нравится;

когда ты впервые понял/поняла, что я тебе нравлюсь;

какие были твои мысли во время нашего первого поцелуя;

какая моя черта или качество самое лучшее;

как часто думаешь обо мне в течение дня;

почему тебе нравится встречаться со мной?

Если хотите вывести ваше общение или отношения на другой уровень – спросите:

что тебя возбуждает;

что во мне самое сексуальное;

какая твоя любимая поза для секса;

нестандартное место, где был твой секс;

какая твоя самая большая сексуальная фантазия.

Вопросы могут быть способом добавить больше романтики в ваши отношения. Это отличный способ начать разговор: