Три знака зодиака среди мужчин, которые лучше всего целуются

Поцелуи очень интимный акт. Посредством них можно как проявить свои чувства, так и оттолкнуть. Часть мужчин прямо-таки безупречно целуются.

Лучше всего это получается у мужчин, рожденных под знаком Овна, Рака или Льва, пишет 24 Канал.

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Овен

Представители этого огненного знака зодиака носят вспыльчивый характер. Мужчины страстны и к идеалу овладевают искусством поцелуев.

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Рак

Эти мужчины чувственные и обожают целоваться. Они умеют сделать это так, чтобы доставлять партнеру удовольствие, а не дискомфорт. Кроме того, Раки чувствуют, когда наступает тот самый момент для поцелуя.

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Лев

Гордые и самовлюбленные Львы всегда стремятся поразить, особенно когда речь идет о страсти и отношениях. Эти мужчины прекрасно целуются и могут приятно удивить своими умениями.

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