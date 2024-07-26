Какие 3 ромкомы от украинских издательств стоит взять в отпуск

Летний отпуск и ромкомы – идеальный метч. Потому что так приятно, лежа на пляже и слушая музыку волн, прочитать о классном и вечном.

К счастью, украинские издательства регулярно радуют украинцев свежими (только что из печатной "печи") ромкомами. Love 24 рассказывает, какие книги стоит взять с собой в отпуск.

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Какие ромкомы взять с собой в отпуск

"Пока пока" Кейт Бромли от "Книголав"

История с вайбом Рима и привкусом эспрессо.

Виолетта мечтает стать дизайнером и покорить сферу моды. Жизнь заводит ее в самое сердце прекрасной Италии. Однако уже в первый день в Риме все летит кувырком. Виолетта встречает незнакомца и ломает его ноутбук. Она еще не знает, что это лето придется провести рядом с ним.



Идеальный ромком с вайбом Рима / "Книголав"

"Лучше, чем в фильмах" Линн Пейнтер от издательства Vivat

История с неповторимым школьным вайбом и любимым тропом от врагов).

Лиз Баксбаум учится в выпускном классе и мечтает о Майкле, который только что вернулся в город. Но чтобы выйти на него, Лиз придется сблизиться с Вэсом Беннетом своим ужасным соседом. Неожиданно он становится последним шансом.



Романтическая история с вайбом выпускного / Vivat

"Люди, которых мы встречаем в отпуске" Эмили Генри от Артбукс

Поппи и Алекс – абсолютные противоположности. Если она всегда выберет путешествие, он обожает почилить дома с книгой. В то же время судьба и колледж сводят их вместе. Так начинается традиция: 10 лет вместе ездить в недельный отпуск.



Но однажды Поппи и Алекс ссорятся. Их общение прекращается. Кажется, что ситуацию исправит только чудо. И Поппи готова его сделать.



Идеальная книга об отпуске / "Артбукс"

Ни на что не намекаем, но лето – также прекрасное время, чтобы посмотреть любимые ромкомы. Поэтому приглашаем к подборке.