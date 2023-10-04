Какая любовь длится дольше: два совета, как укрепить отношения
Источник:psychologytoday.com
В начале отношений партнеров охватывает страсть. Но ее достаточно тяжело удержать, особенно в течение длительного времени. Тогда идет переход к партнерству.
Партнерская любовь способствует развитию эмоциональной стойкости, поддержанию долговременной связи и личному росту. Психологи советуют два действенных совета, как перейти от страсти к партнерству.
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1. Относитесь к своему партнеру, как к другу
Исследование показывают: пары, которые относятся к своим партнерам, как к друзьям, больше довольны своим браком. Чтобы подружиться со второй половинкой, специалисты дают несколько советов:
- общайтесь. Откровенный разговор свидетельствует о доверии. Найдите время выговориться без порицания;
- проводите время вместе. Для укрепления дружеских отношений занимайтесь вместе тем, что интересно вам обоим. Или запланируйте общее приключение – поход в горы или новое путешествие;
- смейтесь. Смех не только продлевает жизнь, но и укрепляет отношения. Добавьте игривости в обыденность, используя шутки или неожиданные жесты;
- станьте болельщиком своего партнера. Поддерживайте, подчеркивайте достижения друг друга и ободряйте в сложные моменты.
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2. Сосредоточьтесь на внешней дружбе
При налаживании дружбы с партнером следует не забывать об общении с другими. Другое исследование показало, что поддержка социальных связей помогает разрешить конфликтные ситуации в браке. Для того чтобы наладить этот аспект, обратите внимание на следующее:
- выделите время на общение с друзьями. Посетите интересную выставку или сходите в кино. Это позволит сохранить свою идентичность;
- открывайтесь друзьям и будьте откровенны. Делитесь полученными историями от друзей со своим партнером. Это укрепляет вашу эмоциональную связь и демонстрирует доверие.
Делитесь с партнером историями, которые услышали от своих друзей / pikwizard.com
Партнерская любовь требует усилий и постоянной работы. Важно терпение и готовность вкладывать в отношения. Но они точно станут долговременными.