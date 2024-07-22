8 ошибок, которые могут разрушить праздник: как правильно выбирать свадебное платье

Свадебное платье – это особая вещь гардероба каждой женщины. И чтобы оно удачно дополнило особый день, а не стало обузой, нужно тщательно подойти к его выбору.

Покупка свадебного платья – это увлекательный процесс, от которого хочется получить только положительные эмоции. Однако иногда невесты допускают ошибки, которые потом могут испортить им настроение в день свадьбы.

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Слишком много людей на примерке

Покупка свадебного платья – это не только о шопинге. Большинство невест берут на это событие самых важных людей – подругу, сестру или маму. Процесс выбора превращается в настоящий эмоциональный праздник, когда вы надеваете первое белое платье, а родные едва сдерживают слезы. Однако очень важно не приглашать на примерку слишком много людей.

Дело в том, что у каждого человека есть свое мнение, а чем больше людей – тем больше мнений. Это может запутать вас при выборе того самого платья. Пригласите только тех людей, вкусы с которыми у вас совпадают и мнение которых для вас действительно очень важно.

Выход за пределы бюджета

Еще до того, как идти в салоны свадебных платьев, определите бюджет, который вы готовы потратить. Уже в магазине меряйте только те платья, которые его не превышают. На каждый бюджет найдется замечательное платье, и так вы спасите себя от влюбленности в наряд, который вам не по карману.

Неправильное белье

Многие женщины не знают, что на примерку свадебного платья нужно одевать бесшовное белье телесного цвета. Слишком яркие трусы под белым платьем будут сбивать вас с толку и вы не поймете, как на самом деле платье может сидеть на вашем теле.



Советы, как правильно выбирать свадебное платье / Фото Natasha Fernandez, Pexels

Зацикленность на одном варианте

Многие невесты думают, что точно знают, какой фасон или ткань свадебного платья хотят, а потому даже не меряют других вариантов. Это – неправильно.

Я видела, как много минималистичных невест таяли видя себя в кружевном бальном платье, поэтому никогда не говори никогда! Попробуйте все понемногу и посмотрите, как вы себя чувствуете, прежде чем сузить поиск до конкретной эстетики,

– посоветовала дизайнер платьев Евгения Шиманова.

Одежда по-разному выглядит на манекене и теле, поэтому экспериментируйте на примерках. Попробуйте те стили, о которых вы даже не думали. Это поможет вам лучше понять себя.

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Затягивание с покупкой платья

Практически все свадебные платья нужно подшивать к параметрам невесты. Если вы пойдете за платьем за несколько недель до свадьбы, то салон просто не сможет сделать выбранный наряд идеальным для вас. Или же вам придется переплатить за срочный заказ.

Слишком много магазинов и примерок

Не идите в абсолютно все свадебные салоны вашего города, ведь так вы просто растеряетесь среди всего разнообразия платьев. Выберите несколько магазинов и уже в них выбирайте платье. Кроме того, если вы будете мерить платье за платьем, то процесс из веселого превратится в стрессовый.



Когда вы наденете "свое" платье, то почувствуете его / Фото Heka, Pexels

Зацикленность на чужом мнении

Выбрать свадебное платье среди всего многообразия может быть непросто. Однако помните – последние решение должны одобрять вы. Не полагайтесь слишком сильно на мнение других людей, ведь платье для свадьбы выбирают по внутренним ощущениям. Когда вы наденете "то самое", то обязательно поймете, что это оно.

Если же вы будете слушать мнения мамы или сестры, которым нравятся другие фасоны, то в день свадьбы можете чувствовать себя некомфортно. Помните, что выбранное платье должно передать ваш стиль и вашу индивидуальность.

Несоответствие реальности

Это последний, но один из важнейших пунктов. Если у вас свадьба летом, то рассматривайте платья только на короткий рукав и из легкой ткани. Тяжёлое изысканное платье будет неуместным для свадьбы на пляже, а легкое платье не подойдет для зимней церемонии. Важно, чтобы ваш свадебный наряд соответствовал сезону, месту проведения и задумке свадьбы.

Также убедитесь, что в платье вы можете свободно двигаться. Так, свадебный наряд не всегда может быть полностью удобным, но важно, чтобы оно было комфортно. Иначе вы просто не сможете наслаждаться днем, потому что постоянно будете злиться.