Покупка весільної сукні – це захопливий процес, від якого хочеться отримати лише позитивні емоції. Однак іноді наречені припускаються помилок, які потім можуть зіпсувати їм настрій у день весілля.

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Занадто багато людей на примірці

Покупка весільної сукні – це не лише про шопінг. Більшість наречених беруть на цю подію найважливіших людей – подругу, сестру чи маму. Процес вибору перетворюється на справжнє емоційне свято, коли ви одягаєте першу білу сукню, а рідні ледве стримують сльози. Однак дуже важливо не запрошувати на примірку занадто багато людей.

Річ у тім, що в кожної людини є своя думка, а чим більше людей – тим більше думок. Це може заплутати вас при виборі тієї самої сукні. Запросіть лише тих людей, смаки з якими у вас збігаються і думка яких для вас дійсно дуже важлива.

Вихід за межі бюджету

Ще до того, як йти в салони весільних суконь, визначте бюджет, який ви готові витратити. Вже в магазині міряйте лише ті сукні, які його не перевищують. На кожен бюджет знайдеться чудова сукня, а так ви врятуйте себе від закоханості у вбрання, яке вам не по кишені.

Неправильна білизна

Багато жінок не знають, що на примірку весільної сукні потрібно одягати безшовну білизну тілесного кольору. Занадто яскраві труси під білою сукнею збиватимуть вас з пантелику і ви не зрозумієте, як насправді сукня може сидіти на вашому тілі.



Поради, як правильно обирати весільну сукню / Фото Natasha Fernandez, Pexels

Зацикленість на одному варіанті

Багато наречених думають, що точно знають, який фасон чи тканину весільної сукні хочуть, а тому навіть не міряють інших варіантів. Це – неправильно.

Я бачила, як багато мінімалістичних наречених танули бачачи себе в мереживній бальній сукні, тому ніколи не кажи ніколи! Спробуйте все потроху і подивіться, як ви себе почуваєте, перш ніж звузити пошук до конкретної естетики,

– порадила дизайнерка суконь Євгенія Шиманова.

Одяг має інший вигляд на манекені та тілі, тому експериментуйте на примірках. Спробуйте ті стилі, про які ви навіть не думали. Це допоможе вам краще зрозуміти себе.

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Затягування з покупкою сукні

Практично всі весільні сукні потрібно підшивати до параметрів нареченої. Якщо ви підете за сукнею за кілька тижнів до весілля, то салон просто не зможе зробити обране вбрання ідеальним для вас. Або ж вам доведеться переплатити за термінове замовлення.

Надто багато магазинів і примірок

Не йдіть в геть усі весільні салони вашого міста, адже так ви просто розгубитеся серед усього різноманіття суконь. Оберіть декілька магазинів і вже в них обирайте сукню. Крім того, якщо ви будете міряти сукню за сукнею, то процес з веселого перетвориться у стресовий.



Коли ви одягнете "свою" сукню, то відчуєте її / Фото Heka, Pexels

Зацикленість на чужій думці

Обрати весільну сукню серед всього різноманіття може бути непросто. Однак пам'ятайте – кінцеве рішення маєте схвалювати ти. Не покладайтеся надто сильно на думку інших людей, адже сукня для весілля обирають по внутрішніх відчуттях. Коли ви одягнете "ту саму", то обов'язково зрозумієте, що це вона.

Якщо ж ви слухатимете думки мами чи сестри, яким подобаються інші фасони, то у день весілля можете почуватися некомфортно. Пам'ятайте, що обрана сукня має передати ваш стиль та вашу індивідуальність.

Невідповідність реальності

Це останній, але один з найважливіших пунктів. Якщо у вас весілля влітку, то розглядайте сукні лише на короткий рукав і з легкої тканини. Важке вишукане плаття буде недоречним для весілля на пляжі, а легка сукня не підійде для зимової церемонії. Важливо, щоб ваше весільне вбрання відповідало сезону, місцю проведенню та задумці весілля.

Також переконайтеся, що у сукні ви можете вільно рухатися. Так, весільне вбрання не завжди може бути повністю зручним, але важливо, щоб воно було комфортно. Інакше ви просто не зможете насолоджуватися днем, бо постійно будете злитися.