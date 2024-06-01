Работает на все 100%: как по поведению мужчины понять, что он – влюбился

1 июня 2024, 22:31
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Источник:

"РБК-Украина"

Конечно, в особой для себя ситуации каждый человек ведет себя по-разному. В то же время эксперты выделяют нечто общее в поведении влюбленных мужчин. Собственно по этим признакам и можно выявить, есть ли чувства.

Виталий Курсик – сексолог и лайф коуч – рассказал, как определить, что мужчина действительно влюбился. На это могут указывать 8 причин.

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Какие причины указывают, что мужчина – влюбился

  • Он заботится о вас. Это может проявляться в деталях и иногда даже передает куте меда. Например, вы только кашлянули, а он уже предлагает вызвать скорую или записаться к лучшему врачу.
  • Он вдруг начал следить за модой. Даже если раньше был к ней абсолютно равнодушным.
  • Он делится очень особенными деталями о своей жизни. Даже теми, которые, возможно, и не слишком хотелось бы слышать.
  • Он готов защищать вас в любой ситуации и при любых обстоятельствах. То ли в темном переулке от неизвестных, или от комара в вашей спальне.
  • Он слушает все, что вы рассказываете. Даже если это пересказ третьего сезона "Дневников вампира".
  • Он делает милые подарки. Даже те, которые вы не ожидаете получить.
  • Он планирует с вами будущее и говорит об этом. Готов даже выбирать шторы для будущего дома.
  • Он поддерживает вас. Даже когда очень занят, или на часах – 03:00.

Автор: Мар'яна Бекало