Эрин рассказала, что судьбоносное знакомство произошло еще в 2009 году. Тогда Дейв учился в Университете Баффало. Между тем Эрин переехала туда, чтобы работать в местном магазине велосипедов.

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Пару свела не судьба, а любовь к мусору

Фанатка дампстер дайвинга Эрин еще не встретила единомышленников и ныряла в контейнеры для мусора сама. Так она и познакомила с будущим женихом.

Мы встретились в мусорном контейнере. Я увидела его, высунула голову и спросила, что он делает. Он выскочил, мы привели себя в порядок и целый день ныряли в контейнеры для мусора,

– рассказала Эрин.

Молодые люди обменялись номерами телефонов и начали вместе проводить время. Эрин признается: за много лет она уже устала объяснять мужчинам о своей любви к мусору. А Дейв все понимал даже без слов.

Эрин замечает: мусорный дайвинг – не только классно, но и прибыльно. Пара часто перепродает найденные вещи и зарабатывает на этом кругленькую сумму. Кроме того, Дэйв и Эрин часто находят друг другу милые романтические подарки. Например, на их годовщину Дейв вытащил из мусорного контейнера еще совсем свежие розы.

Сейчас Эрин и Дэйв очень счастливы вместе и ждут рождения ребенка.