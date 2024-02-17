Ерін розповіла, що доленосне знайомство відбулося ще у 2009 році. Тоді Дейв навчався в Університеті Баффало. Тим часом Ерін переїхала туди, аби працювати у місцевому магазині велосипедів.

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Пару звела не доля, а любов до сміття

Фанатка дампстер дайвінгу Ерін ще не зустріла однодумців й пірнала у контейнери для сміття сама. Так вона й познайомила з майбутнім нареченим.

Ми зустрілися у сміттєвому контейнері. Я побачила його, висунула голову і запитала, що він робить. Він вискочив, ми привели себе до ладу і цілий день пірнали у контейнери для сміття,

– розповіла Ерін.

Молоді люди обмінялися номерами телефонів й почали разом проводити час. Ерін зізнається: за багато років вона вже втомилася пояснювати чоловікам про свою любов до сміття. А Дейв все розумів навіть без слів.

Ерін зауважує: сміттєвий дайвінг – не лише класно, але й прибутково. Пара часто перепродає знайдені речі й заробляє на цьому кругленьку суму. Окрім того, Дейв та Ерін часто знаходять одне одному милі романтичні подарунки. Наприклад, на їхню річницю Дейв витягнув зі сміттєвого контейнера ще зовсім свіжі троянди.

Зараз Ерін та Дейв дуже щасливі разом й чекають народження дитини.