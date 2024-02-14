Читайте матеріал, щоб дізнаватися, як знайомилися, закохувалися зізнавалися у почуттях наші зірки. Бо найкращі історії кохання живуть не на Netflix, а – у реальному житті.

Зверніть увагу Від друзів до коханих: історія Тараса й Олени Тополі, які пережили розлуку й дуже щасливі разом

Історії кохання українських зірок

Ілона Гвоздьова й Іван Хом'ячук

Ілона та Іван познайомилися ще у студентські роки. Доля звела пару у київському метро. Щоб запросили майбутню дружину на чай, Івану довелося проїхати свою станцію. З метро вони вийшли разом й більше ніколи не розлучалися. Тоді історія тільки починалася. А попереду були прогулянки до ранку, побачення, обійми, танці, орендовані квартири, освідчення, весілля, сварки, примирення, щастя.

Подружжя разом вже багато років. В Ілони та Івана – двоє дітей: донечка Валерія й син Домінік. Танцівниця зізнавалася, що їхні стосунки з чоловіком пройшли багато випробувань. Але, попри все, їм вдалося зберегти своє кохання.

Ілона зауважує: стосунки – велика робота й компроміс для обох партнерів. За словами танцівниці, вони з чоловіком навчилися розуміти одне одного, прощати, чути, слухати, допомагати, вчасно розмовляти одне з одним.

"Любов – це не просто слово, це стан, в якому ти живеш, і завдяки якому ти можеш робити близьку людину поруч щасливою", – підсумовує Ілона.

У 2022 році Ілона та Іван обвінчалися у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

У своїх стосунках Надя й Міша пройшли шлях від друзів до коханих. Вперше пару "заскочили" за обіймами навесні 2022 року у Барселоні. На той час Надя вже розлучилася з Володимиром Дантесом, а Міша – з Дашею Кацуріною. Раніше усі четверо були добрими друзями.

Упродовж декількох місяців ходили чутки про те, що Надя й Міша – у стосунках. Закохані мовчали. І лише у червні 2022 року Надя опублікувала фото з коханим й підписала його "разом".

Надя й Міша не часто діляться деталями особистого життя. Однак регулярно публікують яскраві спільні світлини. Окрім того, Надя зізналася, як Міша їй освідчився. Вони саме їхали на скутері, й шолом завадив Наді почути слова коханого з першого разу, тому йому довелося повторити.

Весілля відбулося влітку 2023 року. Для Наді створили особливу фату, на якій вишили ініціали майбутнього подружжя.

Джамала й Бекір зустрілися на музичному фестивалі, а обмінялися номерами телефонів під час кримськотатарської вечірки. Джамала відчувала, що Бекіру буде важко зробити перший крок, тому наступного дня сама запросила його до кіно.

Під час побачення чоловік припустився помилки, тому деякий час майбутні закохані не спілкувалися. Однак згодом знайшли шлях назустріч одне одному.

У 2017 році Джамала й Бекір одружилися. Нікях відбувся в Ісламському культурному центрі. Наразі подружжя виховує двох синів. А взимку 2024 року Джамала оголосила про третю вагітність.

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

Руслана та Олександр у шлюбі вже майже 30 років. Водночас вони залишаються однією з найзагадковіших пар шоубізу. Закохані фактично не діляться деталями особистого життя. Вони переконані, що щастя любить тишу, а магію кохання варто зберігати у таємниці.

Відомо, що майбутню пару звела музика. Руслана й Олександр зустрілися по роботі, а тоді збагнули, що це – доля.

Стосунки розвивалися стрімко. Закохані намагалися проводити разом якнайбільше часу. Разом працювали та мандрували. Руслана зізнавалася, що Олександр – романтик, тому у їхній історії є дуже багато яскравих та красивих моментів.

Розписалися закохані у 1995 році. Просто одного дня вирішили потай від всіх стати чоловіком та дружиною Русалана розповідала, що весільної сукні у неї не було.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Попри те, що Катерина та Юрій упродовж багатьох років працювали в українському шоубізі, познайомилися вони на концерті в Італії – тоді виступав Лучано Паваротті. Згодом майбутні закохані почали разом вести шоу "Голос. Діти". З часом вони збагнули, що стали одне для одного кимось набагато важливішим, аніж просто колеги.

Юрій першим зізнався у коханні. А Катерина запропонувала будувати стосунки. Тривалий час свій роман закохані тримали у таємниці. Розсекретили свої стосунки Катерина та Юрій тоді, коли вже чекали першу спільну дитину.

Освідчився Юрій в Одесі. Пізніше він пригадував, що дуже хвилювався. На щастя, Катерина відповіла "так". Зараз у подружжя вже двоє синів – Іван та Данило.

В особливі дати Катерина та Юрій зворушливо вітають одне одного й не забувають вкотре зізнаватися у коханні.