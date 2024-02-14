Читайте материал, чтобы узнавать, как знакомились, влюблялись признавались в чувствах наши звезды. Потому что лучшие истории любви живут не на Netflix, а – в реальной жизни.

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Истории любви украинских звезд

Илона Гвоздева и Иван Хомячук

Илона и Иван познакомились еще в студенческие годы. Судьба свела пару в киевском метро. Чтобы пригласили будущую жену на чай, Ивану пришлось проехать свою станцию. Из метро они вышли вместе и больше никогда не расставались. Тогда история только начиналась. А впереди были прогулки до утра, свидания, объятия, танцы, арендованные квартиры, признания, свадьбы, ссоры, примирения, счастье.

Супруги вместе уже много лет. У Илоны и Ивана – двое детей: дочь Валерия и сын Доминик. Танцовщица признавалась, что их отношения с мужем прошли много испытаний. Но, несмотря на все, им удалось сохранить свою любовь.

Илона замечает: отношения – большая работа и компромисс для обоих партнеров. По словам танцовщицы, они с мужем научились понимать друг друга, прощать, слышать, слушать, помогать, вовремя разговаривать друг с другом.

"Любовь – это не просто слово, это состояние, в котором ты живешь, и благодаря которому ты можешь делать близкого человека рядом счастливым", – заключает Илона.

В 2022 году Илона и Иван обвенчались в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

В своих отношениях Надя и Миша прошли путь от друзей до любимых. Впервые пару "застали" за объятиями весной 2022 года в Барселоне. К тому времени Надя уже развелась с Владимиром Дантесом, а Миша – с Дашей Кацуриной. Раньше все четверо были хорошими друзьями.

В течение нескольких месяцев ходили слухи о том, что Надя и Миша – в отношениях. Влюбленные молчали. И только в июне 2022 года Надя опубликовала фото с любимым и подписала его "вместе".

Надя и Миша не часто делятся деталями личной жизни. Однако регулярно публикуют яркие совместные фотографии. Кроме того, Надя призналась, как Миша ей сделал предложение. Они как раз ехали на скутере, и шлем помешал Наде услышать слова любимого с первого раза, поэтому ему пришлось повторить.

Свадьба состоялась летом 2023 года. Для Нади создали особую фату, на которой вышили инициалы будущих супругов.

Джамала и Бекир встретились на музыкальном фестивале, а обменялись номерами телефонов во время крымскотатарской вечеринки. Джамала чувствовала, что Бекиру будет трудно сделать первый шаг, поэтому на следующий день сама пригласила его в кино.

Во время свидания мужчина допустил ошибку, поэтому некоторое время будущие влюбленные не общались. Однако впоследствии нашли путь навстречу друг другу.

В 2017 году Джамала и Бекир поженились. Никях состоялся в Исламском культурном центре. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей. А зимой 2024 года Джамала объявила о третьей беременности.

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Руслана и Александр в браке уже почти 30 лет. В то же время они остаются одной из самых загадочных пар шоубиза. Влюбленные фактически не делятся деталями личной жизни. Они убеждены, что счастье любит тишину, а магию любви стоит хранить в тайне.

Известно, что будущую пару свела музыка. Руслана и Александр встретились по работе, а тогда поняли, что это – судьба.

Отношения развивались стремительно. Влюбленные старались проводить вместе как можно больше времени. Вместе работали и путешествовали. Руслана признавалась, что Александр – романтик, поэтому в их истории есть очень много ярких и красивых моментов.

Расписались влюбленные в 1995 году. Просто однажды решили втайне от всех стать мужем и женой Русалана рассказывала, что свадебного платья у нее не было.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Несмотря на то, что Екатерина и Юрий на протяжении многих лет работали в украинском шоубизе, познакомились они на концерте в Италии – тогда выступал Лучано Паваротти. Впоследствии будущие влюбленные начали вместе вести шоу "Голос. Дети". Со временем они поняли, что стали друг для друга кем-то гораздо более важным, чем просто коллеги.

Юрий первым признался в любви. А Екатерина предложила строить отношения. Долгое время свой роман влюбленные держали в тайне. Рассекретили свои отношения Екатерина и Юрий тогда, когда уже ждали первого общего ребенка.

Сделал предложение Юрий в Одессе. Позже он вспоминал, что очень волновался. К счастью, Екатерина ответила "да". Сейчас у супругов уже двое сыновей – Иван и Даниил.

В особые даты Екатерина и Юрий трогательно поздравляют друг друга и не забывают в очередной раз признаваться в любви.