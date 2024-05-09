Свадьба должна была состояться в роскошном дворце в Каире. Чтобы долететь самим и доставить гостей молодожены арендовали самолет авиакомпании EgyptAir. Прибыть на собственный романтический праздник Эрика Гаммонд и Анкур Джаин должны были в 20:00.

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В то же время небо в их истории оказалось непредсказуемым. Сначала были проблемы с заправкой, а дальше самолет не мог получить разрешения на посадку. В конце концов, стало известно, что самолет приземлится не ранее 2:30 ночи следующего дня.

В то же время молодожены не унывали. Они решили устроить настоящую вечеринку в небе. Как сказала Эрика: жизнь дала лимоны, но молодожены превратили их в лимонад. В конце концов, время, проведенное на борту EgyptAir, стало одним из самых счастливых для Эрики и Анкура.

У нас играла музыка, лилось вино, а после того, как все были готовы, состоялось дефиле. Экипаж тоже подбадривал нас. Это точно вошло в 5 лучших наших свадебных воспоминаний,

– рассказала невеста.

Жених и невеста устроили свадебную вечеринку на борту самолета: смотрите видео

Кадрами со свадьбы молодожены поделились в сети, и они очень понравились людям. Некоторые замечает, что это – прекрасно, как в кино.