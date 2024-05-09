Весілля мало відбутися у розкішному палаці у Каїрі. Щоб долетіти самим та доправити гостей молодята орендували літак авіакомпанії EgyptAir. Прибути на власне романтичне свято Еріка Гаммонд та Анкур Джаїн мали о 20:00.

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Водночас небо у їхній історії виявилося непередбачуваним. Спершу були проблеми з заправкою, а далі літак не міг отримати дозволу на посадку. Зрештою, стало відомо, що літак приземлиться не раніше 2:30 ночі наступного дня.

Водночас наречені не сумували. Вони вирішили влаштувати справжню вечірку в небі. Як сказала Еріка: життя дало лимони, але молодята перетворили їх у лимонад. Зрештою, час, проведений на борту EgyptAir, став одним з найщасливіших для Еріки та Анкура.

У нас грала музика, лилося вино, а після того, як всі були готові, відбулося дефіле. Екіпаж теж підбадьорював нас. Це точно увійшло до 5 найкращих наших весільних спогадів,

– розповіла наречена.

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Кадрами з весілля наречені поділилися у мережі, і вони надзвичайно сподобалися людям. Дехто зауважує, що це – прекрасно, наче у кіно.