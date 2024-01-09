Эффект Мэрилин Монро при знакомстве предполагает сочетание уверенности, чувственности и женственности. Яна Хокинг решила попробовать этот способ в первый день нового года, ведь 2023 год не был для нее годом успешных свиданий.

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5 правил для эффекта Мэрилин Монро

Имейте открытый язык тела. Не залипайте постоянно в телефоне, а будьте доступны для разговора. Держите подбородок высоко, а плечи отведите назад.

Не залипайте постоянно в телефоне, а будьте доступны для разговора. Держите подбородок высоко, а плечи отведите назад. Устанавливайте зрительный контакт с людьми.

с людьми. Ходите медленно и контролируйте телодвижения . Забудьте об спешке и хаотических движениях.

. Забудьте об спешке и хаотических движениях. Найдите правильное место в комнате . Не сидите в уголке или где-нибудь сзади, будьте в фокусе внимания других.

. Не сидите в уголке или где-нибудь сзади, будьте в фокусе внимания других. Улыбайтесь людям в ответ.

Яна решила усилить эти правила и внешним видом. Девушка выбрала платье в стиле Мэрилин Монро – то, которое выгодно подчеркнуло ее формы, но и скрыло недостатки.

Я также решила придать волосам много объема и наклеить ресницы. Ну и отменная помада. Меньше Одри Хепберн и больше Мэрилин Монро,

– рассказала девушка.



Женщина серьезно взялась за свою личную жизнь / Фото из инстаграма Яны Хокинг

Сработал ли эффект

Девушка должна была встретиться в баре с друзьями, но опаздывала. Когда она зашла в заведение, то очень суетилась в поисках знакомых лиц, но тут Яна вспомнила об эффекте Мэрилин Монро и остановилась. Девушка соблюдала третье правило и медленно пошла в направлении компании. Ей было сложно унять свои движения в хаосе, но она смогла. Это сразу произвело впечатление, и Яна даже получила комплименты относительно своего платья.

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На другой вечер Яна решила проверить правила №1 и №2. Она заказала коктейль в заведении и отложила телефон в сумку. Открытый язык тела помог девушке быстро завязать разговор с незнакомцами.

До конца ночи я оказалась на домашней вечеринке у случайного человека, где бурно общался с одним парнем, получала советы по поводу свиданий от другого парня, который счастливо оказался в здоровых отношениях, и обменивалась номерами с другим.

– рассказала девушка.

Год только начался, но Яна уже переосмыслила свое отношение к знакомствам. Эффект Мэрилин Монро помог девушке, так что теперь она его советует всем одиноким женщинам.