Ефект Мерилін Монро при знайомстві передбачає поєднання впевненості, чуттєвості та жіночності. Яна Гокінг вирішила спробувати цей спосіб у перший день нового року, адже 2023 не був для неї роком успішних побачень.

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5 правил для ефекту Мерилін Монро

Майте відкриту мову тіла. Не залипайте постійно в телефоні, а будьте доступною для розмови. Тримайте підборіддя високо, а плечі відведіть назад.

Не залипайте постійно в телефоні, а будьте доступною для розмови. Тримайте підборіддя високо, а плечі відведіть назад. Встановлюйте зоровий контакт з людьми.

з людьми. Ходіть повільно і контролюйте рухи тіла . Забудьте про поспіх і хаотичні рухи.

. Забудьте про поспіх і хаотичні рухи. Знайдіть правильне місце у кімнаті . Не сидіть в куточку або десь ззаду, будьте у фокусі уваги інших.

. Не сидіть в куточку або десь ззаду, будьте у фокусі уваги інших. Посміхайтеся людям у відповідь.

Яна вирішила підсилити ці правила й зовнішнім виглядом. Дівчина обрала сукню у стилі Мерилін Монро – ту, яка вигідно підкреслила її форми, але й приховала недоліки.

Я також вирішила додати волоссю багато об'єму та наклеїти вії. Ну і хороша помада. Менше Одрі Хепберн і більше Мерилін Монро,

– розповіла дівчина.



Жінка серйозно взялася за своє особисте життя / Фото з інстаграму Яни Гокінг

Чи спрацював ефект

Дівчина мала зустрітися в барі з друзями, але спізнювалася. Коли вона зайшла в заклад, то дуже метушилася у пошуках знайомих облич, але тут Яна згадала про ефект Мерилін Монро і зупинилася. Дівчина дотрималася третього правила і повільно пішла у напрямку компанії. Їй було складно вгамувати свої рухи у хаосі, але вона змогла. Це одразу справило враження і Яна навіть отримала компліменти щодо своєї сукні.

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Іншого вечора Яна вирішила перевірити правила №1 та №2. Вона замовила у закладі коктейль і відклала телефон у сумку. Відкрита мова тіла допомогла дівчині швидко зав'язати розмову з незнайомцями.

До кінця ночі я опинилася на домашній вечірці у випадкової людини, де бурхливо спілкувався з одним хлопцем, отримувала поради щодо побачень від іншого хлопця, який щасливо опинився у здорових стосунках, і обмінювалася номерами з іншим,

– розповіла дівчина.

Рік тільки почався, але Яна вже переосмислила своє ставлення до знайомств. Ефект Мерилін Монро допоміг дівчині, то ж тепер вона його радить усім самотнім жінкам.