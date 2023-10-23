История знакомства влюбленных

Сергей отправился защищать родную землю добровольцем. Во время боевых действий в Херсонской области он подорвался на мине. Воин потерял глаз и отчасти слух. Пока что защитник не может самостоятельно ходить.

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Мы вошли в дом и говорят, что был фотоэлемент – датчик движения. Ты идешь, смотришь – растяжки, ничего нет, но заходишь в комнату и подрыв. Я был в эпицентре взрыва. Меня словно током сильно ударило. Такое чувство было, будто под бинтами куски стекла,

– рассказал Сергей о своем ранении.

На лечение и реабилитацию бойца доставили в Брюссель. В тот день в медучреждение вызвали маму Лидии, которая была переводчицей. Женщина решила взять с собой дочь.

Сергей в то время находился в тяжелом состоянии. Он не понимает, как Лидия смогла его полюбить.

"Не каждый сможет такое полюбить. Не передать словами, какой вид мы тогда имели. Знаете, вот как свинью зажмут, обдерут кожу, вот и я так. Только неочищенный", – отметил военный.

Сергей всю жизнь искал такую, как Лидия

Лидия призналась, что полюбила Сергея за его чувство юмора. Ей еще ни с кем не было так весело, как с ним. После тяжелого дня на работе женщина приходит в больницу к Сергею, чтобы много и искренне вместе смеяться.

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"Мне очень понравилось то, что он такой веселый. Боже, я так смеюсь. Я помню, один день так смеялась, что к нам прибежал медбрат и спросил, все ли хорошо. Я ответила, что да. Просто я так смеюсь, что у меня слезы на глазах",

– сказала Лидия.

В то же время Сергей очень ценит, что понравился Лидии не через внешний вид, а через душу. Военному кажется, будто он всю жизнь искал Лидию и наконец-то нашел. Он даже не может объяснить, как это понял, ведь в первый день лежал в больнице перемотанный бинтами и видел только глаза любимой.

Сейчас Лидия помогает Сергею проходить реабилитационный период. Военный имеет две мечты: одна из них – встать на ноги, а другую – воин решил оставить в секрете.