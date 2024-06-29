Пограничник сделал предложение любимой в прифронтовом городе: щемящее видео

Пограничник Алексей щемяще сделал предложение любимой Инне в прифронтовом городе. Для любимой парень подготовил трогательный сюрприз.

Трогательные кадры опубликовали в сети. Инна приехала к любимому в прифронтовой город. Она и не догадывалась, что там произойдет судьбоносный момент.

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Алексей решил сделать предложение любимой во время этой встречи. Щемящий момент сняли на видео. Инна ответила "да". Девушка очень растрогалась и призналась, что у нее дрожат руки.

Щемящее признание пограничника Алексея любимой Инне: смотрите видео

Что известно об истории любви Алексея и Инны

Алексей – аэроразведчик в пограничной бригаде "Месть". С Инной они познакомились уже во время полномасштабной войны России с Украиной. Молодожены признались, что война только укрепила их отношения и добавила решимости. Украинцы поздравляют влюбленных и желают им счастья под мирным после победы небом.

Ранее людей тронула новость о том, как спасатель Андрей Любименко сделал предложение любимой Татьяне во время тактических учений в Запорожье. Она работает в детском саду, где проходили учения. Пара находилась в отношениях 5 лет. Андрей рассказал, что идея такого признания возникла спонтанно, к счастью, коллеги помогли все реализовать.