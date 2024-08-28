Чтобы исследовать, где живет любовь, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию. Они просили людей думать о различных типах этого чувства и фиксировали, в каких участках "загорается" мозг.

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Где на самом деле живет любовь

Ученые зафиксировали, что любовь в разных видах отношений провоцирует разную активность мозга. В то же время любовь – не самое сильное чувство, которое испытывает человек. На первом месте – любовь родителей к детям.

Теперь мы имеем более полную картину мозговой активности, связанной с различными типами любви, чем предыдущие исследования. Паттерн активации любви генерируется в социальных ситуациях в базальных ганглиях, средней линии лба, прекунеусе и височно-теменном соединении по бокам затылка,

– говорится в сообщении.



Любовь не является самым сильным чувством, на которое способен человек / Unsplash

Исследования будут продолжаться, чтобы узнать еще больше о любви. Пользователи сети делятся эмоциями в соцсетях и отмечают: очень интересно установить, можно ли изобрести лекарство от любви. Оно поможет исцелить миллионы разбитых сердец.