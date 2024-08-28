Аби дослідити, де живе кохання, вчені використали функціональну магнітно-резонансну томографію. Вони просили людей думати про різні типи цього почуття й фіксували, у яких ділянках "загоряється" мозок.

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Де насправді живе кохання

Вчені зафіксували, що любов у різних видах стосунків провокує різну активність мозку. Водночас кохання – не найсильніше почуття, яке відчуває людина. На першому місці – любов батьків до дітей.

Тепер ми маємо повнішу картину мозкової активності, пов'язаної з різними типами любові, ніж попередні дослідження. Патерн активації любові генерується в соціальних ситуаціях в базальних гангліях, середній лінії чола, прекунеусі та скронево-тім'яному з'єднанні з боків потилиці,

– мовиться у повідомленні.



Кохання не є найсильнішим почуттям, на яке здатна людина / Unsplash

Дослідження триватимуть, аби дізнатися ще більше про кохання. Користувачі мережі діляться емоціями у соцмережах й наголошують: дуже цікаво встановити, чи можна винайти ліки від кохання. Вони допоможуть зцілити мільйони розбитих сердець.