Нельзя "просто забыть": проблему надо решать
Психологи Лариса Юзмухаметова и Юлия Дышлюк дали ответ на вопрос о том, существует ли жизнь после измены.
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Многие пары после измены остаются вместе. Они относятся к измене как к "случайности, которая больше не повторится". Мол, партнера соблазнили, все произошло из-за сексуального недовольства и тому подобное.
Измена – это сознательный выбор того, кто изменил. А еще это кульминация отношений, которые строили двое. Причины такого выбора кроются глубже, в фундаменте взаимоотношений этих отношений,
– объяснила Юлия Дышлюк.
Секс – это не просто физиологический процесс, за ним стоит куча психологических потребностей. Психолог считает, что в супружестве никогда полностью не забывают измену. Измена всегда является завершением чего-то.
Можно представить, что отношения – это дом, который вы вместе построили, а измена его обрушила. Можно подпереть стены, подставить кастрюли под протекающие щели и постоянно бояться не развалится ли он еще больше. То есть если вы изо всех сил будете пытаться сохранить отношения, то получится тот самый дом с трещинами, а вам нужен кардинальный ремонт.
Если вы действительно хотите попробовать восстановить отношения, то нельзя просто "забыть и простить". Проблема требует широкой проработки и много разговоров для того, чтобы построить отношения сначала. Возможность пары остаться вместе после измены зависит от желания обоих разобраться, признать свои ошибки, взять ответственность и меняться ради общей цели.
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Как восстановить доверие
Восстановление доверия после измены – процесс сложный, но возможный. Лариса Юзмухаметова назвала основные шаги, которые помогут на этом пути:
- открытое общение – честно обсудите свои чувства и мысли;
- извинения и прощение – предатель должен искренне просить прощения у любимого человека, а тот, кого предали, должен найти силы для прощения;
- время и терпение – не спешите, дайте время и себе, и партнеру;
- поддержка – обратитесь к семейному психологу, это точно вам поможет;
- восстановление связи – проводите вместе больше времени.
Помните, если два человека искренне хотят дальше быть вместе, то все проблемы можно проработать.