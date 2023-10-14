Чем заняться с любимым человеком на выходных: 5 интересных идей

Все будни вы проводите за работой, а в выходные – единственное время, которое можно полностью провести с любимым человеком, но вот беда – у вас ноль идей, чем заняться? Не страшно! Мы подготовили вам подборку о том, чем можно заняться парам на выходных.

1. Приготовьте глинтвейн на природе

На этих выходных Украину посетило бабье лето. Так что советуем не сидеть дома, а насладиться последними теплыми днями на природе.

Читайте также Не делайте этого: 7 советов от психологов о том, как сохранить крепкие отношения в браке

Вы можете прогуляться по осеннему парку, или же устроить пикник в лесу. Если поедете за город, возьмите с собой раскладные кресла и столик, ведь сидеть на земле уже холодно. Также позаботьтесь о теплой одежде и пледе.

Рекомендуем приготовить вкусный глинтвейн на костре и насладиться его ароматным вкусом с любимым человеком.

2. Гастротур новыми заведениями города

Если у вас есть настроение вкусно поесть, хорошо одеться и выбраться из дома, но поход в ресторан для вас слишком банальный, то у нас есть интересная идея. Как насчет того, чтобы посетить сразу несколько заведений? Но есть важное условие – выбирать те, в которых вы еще ни разу не были.

Другое интересное условие – разделить ужин на этапы:

то есть в одном заведении вы заказываете аперитив;

во втором – закуску;

в третьем – пробуете основное блюдо;

а в четвертый – идете на сладкий десерт и бокал вина или чашку кофе.

Так за один вечер вы откроете для себя 4 новых заведения, попробуете новые блюда и точно будете иметь приятные эмоции.



Отправьтесь с любимым человеком в гастротур по родному городу / Фото Clem Onojeghuo / Unsplash

Интересно Жених Ирины Сопонару рассказал, почему так долго не делал предложение любимой

3. Романтический ужин дома

Если вы все же решите остаться дома, то доставьте своему любимому человеку удовольствие – организуйте романтический ужин. Закажите любимую еду, или приготовьте ее сами, откупорьте бутылочку вина, зажгите свечи. Включите спокойную романтическую музыку на фоне.

Чтобы тем для разговоров было больше, сыграйте психологическую игру для пар. Она поможет вам лучше понять своего партнера, узнать его желания, мечты и переживания.

Чтобы добавить страсти в этот вечер, наденьте новое соблазнительное белье, а если вы мужчина – подарите его вашей любимой.

Вікенд – найкращий час організувати романтичну атмосферу. З цим допоможе правильно підібраний фільм, улюблене хобі та смачні страви. А якщо після відпочинку захочеться насолодитись одне одним – у пригоді стануть презервативи та інтимні гелі-змазки Durex®.



*Реклама медичного виробу. Інтимний гель-змазка DUREX® Naturals. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0388-22. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

4. Посетите интересный мастер-класс

Если вы любите делать что-нибудь новое, то интересный мастер-класс на выходных – то, что вам нужно. Это может быть парный урок танцев, который поможет вам сблизиться и лучше почувствовать партнера. Или арт-свидание, где вы вместе с любимым человеком нарисуете картину.

На самом деле идей для мастер-классов очень много. Можно хоть каждые выходные пробовать что-нибудь новое: скалолазание, гончарство, приготовление необычных блюд или коктейлей. Словом, стоит только начать!



Сходите на арт-свидание с любимым человеком / Fallon Michael / Unsplash

5. Поездка в соседний город

Как правило, самые большие воспоминания в нашей жизни остаются из поездок. Однако не все любят их организовывать и планировать. Советуем вам забыть о планировке, проснуться утром и поехать в спонтанное путешествие в соседний город.

Забронируйте свободный отель, погуляйте по новым улицам. Так вы сможете изменить привычную обстановку и вместе с партнером увидеть что-нибудь новое.