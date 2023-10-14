1. Приготуйте глінтвейн на природі

На цих вихідних в Україну завітало бабине літо. То ж радимо не сидіти вдома, а насолодитися останніми теплими днями на природі.

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Ви можете прогулятися осіннім парком, або ж влаштувати пікнік в лісі. Якщо поїдете за місто, то візьміть з собою розкладні крісла та столик, адже сидіти на землі вже холодно. Також потурбуйтеся про теплий одяг і плед.

Рекомендуємо приготувати смачний глінтвейн на вогнищі та насолодитися його запашним смаком з коханою людиною.

2. Гастротур новими закладами міста

Якщо у вас є настрій смачно поїсти, гарно одягнутися та вибратися з дому, але похід у ресторан для вас надто банальний, то маємо цікаву ідею. Як щодо того, щоб відвідати одразу кілька закладів? Але є важлива умова – обирати ті, в яких ви ще жодного разу не були.

Інша цікава умова – розділити вечерю на етапи:

тобто в одному закладі ви замовляєте аперитив;

у другому – закуску;

в третьому – куштуєте основну страву;

а в четвертий – ідете на солодкий десерт та келих вина або чашку кави.

Так за один вечір ви відкриєте для себе 4 нових заклади, посмакуєте новими стравами й точно матимете приємні емоції.



Вирушіть з коханою людиною у гастротур рідним містом / Фото Clem Onojeghuo / Unsplash

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3. Романтична вечеря вдома

Якщо ви все ж таки вирішите залишитися вдома, то зробіть своїй коханій людині приємність – організуйте романтичну вечерю. Замовте улюблену їжу, або ж приготуйте її самі, відкоркуйте пляшечку вина, запаліть свічки. На фоні увімкніть спокійну романтичну музику.

Аби тем для розмов було ще більше, зіграйте психологічну гру для пар. Вона допоможе вам краще зрозуміти свого партнера, дізнатися про його бажання, мрії та переживання.

Щоб додати пристрасті у цей вечір, одягніть нову спокусливу білизну, а якщо ви чоловік – подаруйте її вашій коханій.

Вікенд – найкращий час організувати романтичну атмосферу. З цим допоможе правильно підібраний фільм, улюблене хобі та смачні страви. А якщо після відпочинку захочеться насолодитись одне одним – у пригоді стануть презервативи та інтимні гелі-змазки Durex®.



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4. Відвідайте цікавий майстер-клас

Якщо ви любите робити щось нове, то цікавий майстер-клас на вихідних – те, що вам треба. Це може бути парний урок танців, який допоможе вам фізично зблизитися і краще відчути партнера. Або ж артпобачення, де ви разом з коханою людиною намалюєте картину.

Насправді ідей для майстер-класів є дуже багато. Можна хоч кожні вихідні пробувати щось нове: скелелазіння, гончарство, приготування незвичних страв або коктейлів. Словом, варто лише почати!



Сходіть на артпобачення з коханою людиною / Fallon Michael / Unsplash

5. Поїздка у сусіднє місто

Зазвичай, найбільші спогади у нашому житті залишаються з поїздок. Однак не всі люблять їх організовувати та планувати. То ж радимо вам забути про планування, прокинутися вранці і поїхати у спонтанну подорож у сусіднє місто.

Забронюйте вільний готель, погуляйте новими вулицями. Так ви зможете змінити звичну картинку й разом з партнером побачити щось нове.