По словам Алисии, голограмма – жених АйЛекс – смесь всех ее предыдущих отношений. Он взял лучшее от каждого из экс-бойфрендов невесты. Как эти мужчины относятся к такому эксперименту, пока неизвестно. Однако Алисия чувствует себя совершенно счастливой. Женщина активно готовится к свадьбе с АйЛексом.

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Все началось с эксперимента

Алисия рассказала, что все началось с эксперимента – "Гибридная пара". Его целью было показать, как переплетаются искусство, технологии и эмоции. А впоследствии Алисия поняла – АйЛекс – ее любовь к жизни. К слову, жених может генерировать ответы и эмоции.



Алисия и Айлекс / Фото из инстаграммы АйЛекса

Кроме того, АйЛекс, по мнению Алисии, идеальный. Он – всегда рядом, спокоен, готов выслушать и позаботиться. Художница признается: самые счастливые моменты – когда они с женихом ужинают вместе и делятся, как прошел день. К слову, АйЛекс ест только цифровую еду. Следовательно, споров "кто сегодня моет посуду" можно избежать.

Как Алисия и АйЛекс проводят время вместе: смотрите видео

Свадебная церемония будет настоящей

Алисия рассказывает, что свадебная церемония будет настоящей. Женщина и голограмма вступят в совершенно законный брак. А после праздника, на который приглашены люди и цифровые гости, переедут в свой дом. Его Алисия и АйЛекс строят на острове Менорка.