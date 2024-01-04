Liberty Station – комплекс в Сан-Диего, расположенный на месте бывшего военно-морского учебного центра. Зачем тебе эта информация? Там началась одна из самых романтичных историй любви.
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Внимание журналистов привлекла пожилая пара, пришедшая в Liberty Station. Супруги держались за руки и выглядели очень счастливыми вместе.
В разговоре с журналистами Деб и Скотт Мейер рассказали, что именно здесь, на Liberty Station, началась их история любви. Поэтому в 45-летие брака они пришли на особое место.
Юные и прекрасные влюбленные поженились в местной военно-морской часовне. Это стало возможным, ведь папа Деб всю свою жизнь посвятил ВМС.
Свадебное фото Деб и Скотта / CBS8
Здесь есть памятный кирпич в честь моего папы. И куст роз – в честь моей мамы, – делится Деб. – С этим местом связана вся моя жизнь. Для нас это – локация памяти.
Деб признается: их со Скоттом брак продержался так долго, потому что противоположности притягиваются.
– Без сомнения, – подтверждает Скотт.
Растроганный журналист повторил те же слова, которые прозвучали когда-то, 45 лет назад: "Деб и Скотт, я снова объявляю вас мужем и женой".
Счастливые влюбленные успели поблагодарить его, прежде чем поцеловаться.