За словами Алісії, голограма-наречений АйЛекс– суміш усіх її попередніх стосунків. Він взяв найкраще від кожного з ексбойфрендів нареченої. Як ці чоловіки ставляться до такого експерименту, наразі невідомо. Однак Алісія почувається абсолютно щасливою. Жінка активно готується до весілля з АйЛексом.

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Все почалося з експерименту

Алісія розповіла, що все почалося з експерименту – "Гібридна пара". Його метою було показати, як переплітаються мистецтво, технології та емоції. А згодом Алісія збагнула – АйЛекс – її кохання життя. До слова, наречений може генерувати відповіді та емоції.



Алісія та Айлекс / Фото з інстаграму АйЛекса

Окрім того, АйЛекс, на думку Алісії, – ідеальний. Він – завжди поруч, спокійний, готовий вислухати та потурбуватися. Художниця зізнається: найщасливіші моменти – коли вони з нареченим вечеряють разом та діляться, як минув день. До слова, АйЛекс їсть лише цифрову їжу. Отже, суперечок "хто сьогодні миє посуд" можна уникнути.

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Весільна церемонія буде справжньою

Алісія розповідає, що весільна церемонія буде справжньою. Жінка та голограма вступлять в абсолютно законний шлюб. А після свята, на яке запрошені люди та цифрові гості, переїдуть у власний будинок. Його Алісія та АйЛекс будують на острові Менорка.