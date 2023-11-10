Угадай, был ли у них хеппи-энд: интересный тест о популярных кинопарах
Из книг и фильмов мы привыкли, что все истории должны завершаться хеппи-эндом. Однако в жизни не всегда так, как и, собственно, в некоторых фильмах. Мы предлагаем вам вспомнить, чем завершились истории любви нескольких известных кинопар.
Как бы мы не мечтали о счастливом конце, даже сценаристы фильмов теперь не всегда его прописывают.
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Предлагаем вам вспомнить несколько известных фильмов о любви и пройти тест. Вам нужно выбрать правильный ответ на вопрос о том, осталась ли пара вместе в конце фильма. Готовы? Начинайте!
Если у вас были неправильные ответы, то вы сами знаете, что делать – фильм на вечер уже нашелся.
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А если у вас все ответы были правильными, то мы подготовили подборку из романтических фильмов, которые вы можете посмотреть сегодня вечером.
Что посмотреть
- "К тебе или ко мне". В главных ролях снялись известные актеры Риз Уизерспун и Эштон Кутчер. Главные герои решили поменяться домами на неделю. Интересно, что из этого вышло? Смотрите фильме.
- "Счастье для начинающих". В основе сюжета лежит история учительницы, которая решает изменить свою жизнь после развода.
- "Эренгард: Искусство соблазнения". Вы будете удивлены атмосферой этого фильма и костюмами главных героев.
- "Смотри в обе стороны". Если вы любили смотреть сериал "Ривердейл", то обязательно посмотрите эту романтическую комедию. В главной роли – Лили Рейнгарт, сыгравшая роль Бетти Купер в "Ривердейле".
- "Любовь с первого взгляда". История о двух незнакомцах, которые встречаются в самолете и после этого их судьбы связываются.