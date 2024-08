Любовь с первого взгляда

История любви американских спортсменов очень трогательная. Их соединила любовь к спорту.

Тара и Хантер познакомились на соревнованиях в Айдахо, когда оба учились в последнем классе старшей школы, пишет The way we met. Тогда Тара приехала из Калифорнии, а Хантер – из Юты.

Когда девушка увидела, как Хантер разминается перед забегом, то сразу обратила на него внимание. Парень понравился ей, однако на тот момент Тара еще не заметила, что у Хантера нет ног, ведь он был в штанах.

Заметим, что при рождении у Хантера диагностировали фибулярную гемимелию. Когда ему было 11 месяцев родители решили ампутировать малышу ноги. Сначала Хантер использовал протезы, а затем перешел на "лезвия", чтобы заниматься бегом. В детстве он страдал из-за буллинга сверстников, которые насмехались над инвалидностью парня.

Когда Тара поняла, что у Хантера нет ног, то несколько минут смотрела на него. Однако особенность парня не уменьшила симпатию спортсменки к нему. Хантеру также понравилась Тара. Впоследствии он даже признался, что это была любовь с первого взгляда. Еще в тот день будущий паралимпиец подошел к своему другу и сказал, что когда-то женится на Таре.

На соревнованиях парень и девушка поддерживали друг друга, а потом вернулись в родные города. Тара решила сделать первый шаг и подписалась на Хантера в инстаграме, с чего началась их переписка.

В октябре 2022 года Хантер и Тара поженились, так что участие в Олимпиаде в Париже влюбленные приняли уже как супружеская пара. Общее увлечение скрепляет их отношения, ведь влюбленные всегда поддерживают друг друга. Кстати, Тара получила золотую медаль в прыжках в длину среди женщин на Олимпийских играх 2024 года.