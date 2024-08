Кохання з першого погляду

Історія кохання американських спортсменів дуже зворушлива. Їх поєднала любов до спорту.

Тара і Гантер познайомилися на змаганнях в Айдахо у 2017 році, коли обоє вчилися в останньому класі старшої школи, пише The way we met. Тоді Тара приїхала з Каліфорнії, а Гантер – з Юти.

Коли дівчина побачила, як Гантер розминається перед забігом, то одразу звернула на нього увагу. Хлопець сподобався їй, однак на той момент Тара ще не помітила, що у Гантера немає ніг, адже він був у штанах.

Зауважимо, що при народженні у Гантера діагностували фібулярну гемімелію. Коли йому було 11 місяців батьки вирішили ампутувати малюку ноги. Спершу Гантер використовував протези, а згодом перейшов на "леза", щоб займатися бігом. У дитинстві він страждав через булінг однолітків, які насміхалися з інвалідності хлопця.

Коли Тара зрозуміла, що у Гантера немає ніг, то кілька хвилин дивилася на нього. Однак особливість хлопця не зменшила симпатію спортсменки до нього. Гантеру також сподобалася Тара. Згодом він навіть зізнався, що це було кохання з першого погляду. Ще у той день майбутній паралімпієць підійшов до свого друга і сказав, що колись одружиться з Тарою.

На змаганнях хлопець та дівчина підтримували один одного, а потім повернулися у рідні міста. Тара вирішила зробити перший крок і підписалася на Гантера в інстаграмі, з чого почалося їхнє листування.

У жовтні 2022 року Гантер і Тара одружилися, то ж участь в Олімпіаді в Парижі закохані взяли вже як подружня пара. Спільне захоплення скріплює їхні стосунки, адже закохані завжди підтримують один одного. До речі, Тара здобула золоту медаль у стрибках у довжину серед жінок на Олімпійських іграх 2024 року.